Spelgatti, cambio marcia oppure urne

"Lo dico chiaro e tondo: o si torna alle urne, subito, o si cambia marcia. E per cambiare marcia bisogna utilizzare senso di responsabilità per guardare avanti, per affrontare concretamente i problemi". Lo ha detto la Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, intervenendo in Consiglio regionale. "In questi tre mesi - ha aggiunto - la maggioranza è stata spaccata al suo interno, e non ha la minima importanza individuare chi siano i buoni e chi i cattivi. Conta solo la divisione che ha paralizzato la possibilità di lavorare per il bene dei valdostani. In questi giorni abbiamo assistito ai tentativi di costruzione di una nuova maggioranza, ma senza effetto. La legge dei numeri ha tenuto tutti sotto scacco, basta barricarsi dietro questa situazione. La Valle d'Aosta non può più permettersi questa paralisi".