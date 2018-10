Scatta censimento Vda, 13.000 coinvolti

Dai primi giorni di ottobre parte il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall'Istat. In Valle d'Aosta i compiti di coordinamento delle attività a livello regionale sono affidati all'Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione. Le novità rispetto al passato: la frequenza da decennale diventa annuale e la rilevazione non sarà più esaustiva ma campionaria (verrà coinvolto ogni anno circa il 10% delle famiglie, ovvero 6.100 famiglie e 13.000 cittadini). I Comuni valdostani interessati nel 2018 dall'indagine sono 36, ma nell'arco del quadriennio 2018-2021 tutti i comuni valdostani parteciperanno, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie. La normativa prevede l'obbligo di risposta da parte delle famiglie, stabilendo anche delle sanzioni in caso di mancato rispetto dello stesso.