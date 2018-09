Ambulanza si ribalta, 3 in ospedale

(ANSA) - AOSTA, 29 SET - Un'autoambulanza si è ribaltata dopo aver urtato un'altra auto lungo la strada statale 26, a Saint-Christophe. A bordo c'erano due autisti soccorritori, un paziente, un'infermiera e un medico. Il mezzo si stava dirigendo verso una struttura fuori Valle, in emergenza. I due autisti soccorritori e l'infermiera sono in pronto soccorso in fase diagnostica, in condizioni non gravi. Il paziente è stato imbarcato su un altro mezzo di soccorso ed è in via di trasferimento, come programmato. E' assistito dal medico, che non ha avuto bisogno di intervento sanitario. La conducente dell'altra auto coinvolta ha riportato lievi contusioni e non è stata trasportata in ospedale.