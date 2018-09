Mouv, per Casinò soluzioni adeguate

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - Per il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent "si devono adottare al più presto soluzioni adeguate per sottrarla dalla sofferenza in cui versa assieme a quella dei suoi lavoratori e delle loro rispettive famiglie". È quanto dichiara Mauro Caniggia Nicolotti, presidente di Mouv, intervenendo nel dibattito sul dossier Casinò. Il movimento "auspica che il consesso regionale - consapevole delle responsabilità a cui è chiamato - si renda conto che la Valle d'Aosta è attanagliata da moltissimi problemi che vanno affrontati e risolti e non solo di quelli del Casinò".