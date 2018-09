Sequestri Giorgi,difesa deposita memoria

L'avvocato Sandro Sorbara, che assiste la società Giorgi, ha depositato stamane al tribunale di Aosta una memoria difensiva con richiesta di non convalida del provvedimento di sequestro preventivo del panificio di Roisan e della panetteria di via Sant'Anselmo, nel capoluogo regionale.



"Abbiamo preso posizione e contestato ogni richiesta del pubblico ministero, con allegazioni di natura documentale e probatoria", spiega il legale. "Abbiamo prodotto - aggiunge - anche una relazione contabile che dimostra inoltre che l'infondatezza di questo provvedimento sta provocando un gravissimo danno economico e all'immagine della società". Alla memoria difensiva è allegata anche "documentazione legittima e autorizzativa all'esercizio commerciale, rilasciata dall'Usl precedentemente alla richiesta del sequestro preventivo".



Il gip di Aosta Giuseppe Colazingari si esprimerà nei prossimi giorni sul provvedimento, eseguito mercoledì 19 settembre dal Nas su disposizione del pm Francesco Pizzato.



Da una serie di ispezione e controlli svolti a partire dal febbraio scorso, secondo gli inquirenti, sono emersi "svariate violazioni penali, con individuazione di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione ed invasi da parassiti, nonché violazioni amministrative e gravi irregolarità strutturali e igienico sanitarie". Complessivamente sono stati sequestrati oltre 900 kg di materie prime.