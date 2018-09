Edilizia, nuove linee gestione rifiuti

(ANSA) - AOSTA, 22 SET - Una semplificazione delle procedure riguardanti la gestione dei rifiuti da scavo prodotti durante l'attività edilizia: è quanto si propongono le nuove linee guida varate dalla Giunta regionale e pubblicate sul sito internet della Regione nella sezione 'rifiuti'. Tra le novità introdotte quella che riguarda la procedura di caratterizzazione delle terre da scavo che non sarà più necessaria quando l'utilizzo della terra avviene ai fini di costruzione o quando il materiale viene ricollocato nel medesimo scavo.

"Le linee guida approvate, predisposte con la collaborazione dell'Arpa Valle d'Aosta e del Corpo forestale valdostano, rappresentano - spiega l'assessore regionale Elso Gerandin - una guida utile per progettisti, imprese, uffici tecnici regionali e degli enti locali, per approcciarsi in modo adeguato alla problematica della gestione dei rifiuti edili e delle terre e rocce da scavo, nonché per guidare in modo corretto i soggetti interessati nelle fasi operative".