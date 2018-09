Montagna, al via confronto Celva-Uncem

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Un tavolo di confronto tra il Celva e l'Unione dei comuni montani è stato aperto in vista delle 'Stati Generali della Montagna', previsti per martedì 16 ottobre a Roma. Tra i temi che sono stati oggetto di una riunione svoltasi ad Aosta tra i presidenti dell'Uncem Marco Bussone e del Celva Franco Manes figurano l'ipotesi di una fiscalità di montagna agevolata e la necessità di una rinnovata attenzione verso le aree interne.

Il Celva valuterà un'adesione formale all'Uncem - secondo quanto è emerso - con l'obiettivo di una "partecipazione rafforzata" ai tavoli nazionali e transfrontalieri sulla montagna. "Le aree montane stanno vivendo un importante momento di cambiamento sociale ed economico, e in questa partita gli enti locali devono poter giocare un ruolo centrale, come soggetto che programma e costruire politiche di sviluppo. Per questo motivo è indispensabile allargare, in logica transregionale e transfrontaliera, le collaborazioni e le relazioni con soggetti affini", spiega Manes.