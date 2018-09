Certan, stigmatizzo metodi Aggravi

Una netta presa di distanza dagli "atteggiamenti" dell'assessore regionale Stefano Aggravi sul dossier del Casinò: dopo la consigliera Emily Rini, è ora l'assessora di Alpe Chantal Certan a intervenire con una dichiarazione su facebook.



"Permettetemi di stigmatizzare atteggiamenti che tra 'moquerie' e omissioni, rischiano di mettere in difficoltà le decisioni che Giunta e Consiglio regionale, e non singoli gruppi o nominati regionali, dovranno presto prendere riguardo all'Azienda", scrive Certan.



"Nessuna 'eventualità' di cambio di vertici se questi sono i metodi che qualcuno vuole portare avanti tra prese in giro e piccole pièces per attirare l'attenzione con pressappochismo", aggiunge l'assessora alla sanità, replicando alle dichiarazione di Aggravi rilasciate ieri all'ANSA a proposito della "eventualità" di un "cambio di governance".



L'esponente di Alpe spiega inoltre: "Come amministratori siamo responsabili sia di ciò che viene concesso come finanziamento ma anche delle conseguenze dei finanziamenti non erogati che possono pregiudicare l'andamento di un'azienda, soprattutto quando tali decisioni non sono prese di concerto fra tutti i decisori e con tutti gli elementi a disposizione".



E a proposito del 'giallo' riguardante la condivisione di un documento sulle controdeduzioni dei dirigenti del dipartimento finanze alla relazione trimestrale del Casinò , l'assessora Certan chiarisce: "Mai tale documentazione è stata condivisa in Giunta o in maggioranza precedentemente dall'Assessore".