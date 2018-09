Torna Edileco Run24, tra sport e cultura

Dopo il successo dell'anno scorso, torna il 6 e 7 ottobre l'appuntamento con l'Edileco Run24, gara di corsa a staffetta, competitiva e non, che si svolge lungo un anello di 3 chilometri nel centro storico di Aosta. Novità dell'edizione 2018 è il percorso che si arricchisce di due suggestivi passaggi: l'Arco di Augusto e il Teatro Romano (che di notte verranno illuminati di arancione). La partenza è prevista alle 16 di sabato in piazza Chanoux e la gara si chiuderà alle 16 della domenica. Per la sezione competitiva le squadre possono essere formate da uno, tre, quattro, sei e otto partecipanti e vincerà quella che avrà fatto più giri in 24 ore no stop (la non competitiva dà invece la possibilità di fermarsi 6 ore). Tende militari con brandine saranno posizionate in piazza San Francesco per il riposo. Sabato 6 alle 15 è inoltre in programma la Baby Run in piazza Chanoux.

"Abbiamo pensato ad una gara per tutti quelli che amano il running, dal professionista all'amatore" sottolinea Giovanni Ienaro, presidente di Inrun che organizza l'evento. Per l'assessore comunale allo sport, Carlo Marzi, "questa gara rientra nel nostro obiettivo di rendere Aosta una palestra a cielo aperto, per vivere la città in una maniera differente". L'assessore regionale allo sport, Claudio Restano, ha infine sottolineato "la validità della formula della gara che ha conquistato tanti atleti ma soprattutto tanti cittadini". Costo dell'iscrizione è di 30 euro. L'anno scorso i partecipanti erano stati 760 (42 squadre) "ma quest'anno - dicono gli organizzatori - puntiamo a fare ancora meglio".