Omicidio stradale, indagato valdostano

E' indagato per omicidio stradale Enrico Goglio, di 48 anni, residente a Saint-Vincent e titolare di un'impresa edile, che il 28 luglio scorso era alla guida di un furgone Iveco Daily schiantatosi sulla autostrada A26 Genova-Gravellona Toce nel territorio di Predosa. Il bilancio dell'incidente era stato di un morto (un operaio romeno, I.R.C.

di 44 anni, rimasto incastrato tra le lamiere) e tre feriti. Le indagini sono state condotte dalla polizia stradale. Il furgone - per cause ancora da accertare - era uscito di strada e finito nella scarpata a lato della carreggiata. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco e 118. I feriti, anche loro di origine romena e assistiti dall'avvocato Davide Sciulli, erano stati trasportati negli ospedali di Alessandria e Novi Ligure.