Ok piano interventi edilizia scolastica

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Piano regionale degli interventi di edilizia scolastica da inserire nella Programmazione unica nazionale, per l'annualità 2017 del triennio 2015/2017, finanziata con mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti con oneri a carico dello Stato.

"Con l'approvazione del Piano regionale - si legge in una nota - si prevede una diversa destinazione delle risorse già assegnate dallo Stato per la realizzazione della scuola Tzamberlet di Aosta, il cui mantenimento era messo in dubbio dal prolungarsi della procedura gara". Le risorse sono state, in particolare, destinate a due nuovi interventi di edilizia scolastica: quello relativo alla messa in sicurezza della scuola "Abbé Prosper Duc" di Châtillon, per 81 mila euro, e quello relativo alla costruzione con ampliamento dello scuola primaria del Villair, in Comune di Quart, in sostituzione di quella esistente per un importo di finanziamento di 6 milioni 570 mila euro.