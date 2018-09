Estorsione continuata, arrestato

Per estorsione continuata il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Aosta ha arrestato Valentino Rodà, di 50 anni, residente a Saint-Marcel. L'ordinanza di custodia cautelare - emessa dal Tribunale di Aosta su richiesta della locale Procura della Repubblica - è stata notificata questa mattina. Rodà è ritenuto responsabile "di avere estorto a più persone, in oltre 10 anni, un controvalore di centinaia di migliaia di euro per ottenere gratis una dozzina di auto a noleggio che avrebbe usato anche la moglie, prestazioni per vari servizi quali lavaggi auto e cambio gomme, nonché l'intero mutuo per l'acquisto di un capannone dal valore di 180.000 euro, che la vittima è stata obbligata a comprare versando rate da 1.200 euro ciascuna e prestando peraltro garanzie integralmente personali".

"Oltre ad aver prospettato alle vittime chiare minacce di aggressioni fisiche - spiegano i finanzieri - l'uomo si era vantato di essere già stato in carcere anni prima per traffico di sostanze stupefacenti, elementi che avevano costretto gli estorti al silenzio e a soddisfare le sue pretese di delinquente dalle ostentate e incontestabili referenze". Inoltre dalla perquisizione dell'abitazione di Rodà è emersa l'esistenza di uno spazio utilizzato dalla moglie dell'uomo per l'esercizio non autorizzato di attività di estetista, i cui redditi saranno ricostruiti per le successive contestazioni di natura fiscale.