Auto contro muro, ferito bimbo

E' ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita di Torino e guarirà in 30 giorni il bambino di 6 anni di Aymavilles rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 26, a Donnas, intorno alle 15. Alla guida dell'auto c'era il padre che, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, ha perso il controllo del veicolo scontrandosi contro un muro. Sul posto è intervenuto il 118.

L'uomo, di 38 anni, è stato visitato in pronto soccorso ad Aosta: ha riportato alcune contusioni ed è stato dimesso. Al figlio invece è stato diagnosticato un politrauma con trauma cranico e toracico. Le sue condizioni non paiono comunque preoccupanti. Entrambi viaggiavano con le cinture di sicurezza allacciate e il bimbo era posizionato correttamente sul seggiolino.