Operaio cade da camion, ferito

(ANSA) - AOSTA, 07 SET - Un operaio valdostano cinquantenne, dipendente delle Funivie Piccolo San Bernardo, è stato portato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto a La Thuile. In base ai primi riscontri della società di impianti di risalita, è caduto da un'altezza di circa due metri mentre si trovava su un camion. Era impegnato nella sostituzione di assi di legno, all'incrocio tra la pista 5 e la pista 6. Nella caduta ha riportato in particolare traumi al collo e alla testa. Le sue condizioni sono in fase di diagnosi da parte dei sanitari. Sul posto è intervenuto il 118.