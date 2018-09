Spelgatti,trattativa Stato non semplice

"Abbiamo aperto una trattativa con lo Stato per vedere se è possibile arrivare a una definizione del contenzioso in vista dei ricorsi che sono stati presentati, chiaramente non è un percorso semplice perché se politicamente c'è la volontà di venirci incontro in tutte le maniere, il grosso problema è rappresentato dalle resistenze di natura contabile". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo al contenziosi finanziario di circa 240 milioni di euro tra la Valle d'Aosta e lo Stato.

La governatrice valdostana parteciperà nella serata di oggi a Domodossola a un incontro organizzato nell'ambito della 'Lega Fest' con il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il ministro Affari Regionali, Erika Stefani. "Questa sera incontrerò il ministro Stefani, - ha riferito - avremo modo in veste non ufficiale di continuare a parlare di questa questione e dopo di che ci si rivedrà anche in veste ufficiali a settembre".