Sindacati su Casinò, scenario drammatico

(ANSA) - AOSTA, 30 AGO - Al Casinò di Saint-Vincent c'è uno "scenario drammatico": lo dicono i sindacati delle organizzazioni confederali e di categoria Cgil-Cisl-Savt-Snalc-Uil. "Non è accettabile che il casinò ancora una volta venga usato per guerre politiche - spiegano in una nota - e non si affronti la questione con la giusta lucidità e attenzione. Forse a qualcuno non è chiaro che questa volta se si sbaglia una mossa il rischio di fare la fine di Campione è molto forte". Secondo i sindacati "sarebbe follia rischiare la chiusura di un'azienda che, nonostante le tante difficoltà e l'incompetenza di qualcuno, riesce ogni anno ad introitare cifre che si aggirano intorno ai 60 milioni di Euro. Un'azienda che garantisce il lavoro a circa 600 persone, creando un indotto diretto e indiretto molto importante per l'intero territorio valdostano".