Finaosta, passo indietro di Leveque

Alla vigilia dell'assemblea della finanziaria regionale valdostana Finaosta spa convocata per il rinnovo dei vertici, l'attuale presidente Massimo Leveque annuncia un passo indietro. "Non avendo ricevuto dai competenti organi regionali alcun segnale circa le intenzioni del socio sul rinnovo del Consiglio di amministrazione della società, - spiega in una nota - ho deciso di ritirare la mia disponibilità alla nomina a Presidente per il prossimo triennio". L'organismo della finanziaria regionale è convocato per domani con all'ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del presidente.

"In un momento in cui nella nostra regione difficoltà e situazioni problematiche sotto il profilo economico e occupazionale non sono superate e in cui alcuni importanti dossier gestiti senza poter essere ancora portati a compimento avrebbero anche potuto suggerire l'opportunità di una continuità nella conduzione della principale partecipata della Regione", commenta Leveque.

"Stante il quadro di incertezza tuttora in essere - aggiunge - ritengo opportuno togliere alla Regione qualsiasi imbarazzo o fonte di discussione ritirando la mia candidatura e tornando a svolgere il mio lavoro di economista e docente universitario a tempo pieno".