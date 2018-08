Morto valanga Valgrisenche, 3 imputati

(ANSA) - AOSTA, 28 AGO - La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone nell'ambito dell'inchiesta sulla valanga che, il 5 marzo 2017, travolse cinque sciatori in Valgrisenche, uccidendo Luis Bejar Frias, 28 anni, di Madrid.

Per concorso in omicidio colposo sono imputati Lionel Briand - una delle guide francesi di Chamonix che erano con il gruppo -, la guida alpina valdostana Rudi Janin, coordinatore a terra dell'eliski, e Alessandro Penco, amministratore delegato di Gmh helicopter services. Secondo l'ipotesi formulata al momento della chiusura indagini dal pm Luca Ceccanti, la guida e la società avevano sottovalutato le condizioni meteo e della neve, eseguendo un numero di voli eccessivo che ha in qualche modo contribuito a creare condizioni di pericolo. L'attività quindi, secondo la procura, avrebbe richiesto una cautela maggiore: il gruppo, che non era costituito da freerider particolarmente esperti, si era avventurato in una discesa in zona vietata (e indicata come tale dal coordinatore a terra dell'eliski).