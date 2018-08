Troppo caldo, crollo su monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 23 AGO - Oltre 100.000 metri cubi di roccia sono crollati da una cresta sul versante francese del Monte Bianco. E' accaduto ieri sulla via des Cosmiques alla vetta.

Nessun alpinista è stato coinvolto: alcune cordate si trovavano a monte e altre a valle della frana, che si è fermata sul ghiacciaio. Piccoli crolli si erano già verificati nei giorni precedenti. La via - una delle tre principali sul versante francese - non è praticabile. Sul posto è intervenuto il Peloton d'haute montagne della Gendarmerie di Chamonix per un sorvolo con l'elicottero. La causa del crollo è legata alle temperature elevate in quota che sciolgono il permafrost e fanno precipitare a valle le rocce rese instabili. (ANSA).