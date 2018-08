Cervinia diventa capitale green mobility

(ANSA) - AOSTA, 22 AGO - La montagna è il luogo ideale dove vivere la green mobility: è questo il messaggio dell'iniziativa Expo elettrica Cervinia che si terrà sabato 25 e domenica 26 agosto prossimi, ai piedi della Gran Becca. Si tratta di una vera e propria Fiera, allestita nell'area Expo, nel Piazzale Breithorn a Breuil-Crevinia, che avvicinerà i visitatori al mondo dell'elettrico con la possibilità di effettuare test drive di auto, motocicli e provare le e-bike, ideali per la pratica della mountain bike in quota. L'iniziativa è organizzata dal club Fans de Sport Extreme Adventure, in collaborazione con il Comune di Valtournenche e la Regione.

Per l'occasione saranno allestiti in loco speciali percorsi con l'assistenza tecnica di istruttori. L'ingresso è gratuito e con 10 euro i visitatori potranno acquistare un apposito braccialetto che dà diritto a testare i vari veicoli messi a disposizione delle aziende presenti. Il villaggio sarà inaugurato sabato alle 14 con chiusura alle ore 19, domenica apertura dalle 10 alle 17.