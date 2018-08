Sindacati, riorganizzazione irrispettosa

Un "atteggiamento irrituale e irrispettoso tenuto da parte della Giunta regionale all'atto dell'approvazione della riorganizzazione delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione Regionale": è quanto denunciano i sindacati Cgil-Fp, Cisl-Fp, Savt-FDp, Uil-Fpl, Fialp-Sivder in una nota congiunta. Nonostante i sindacati, dopo l'incontro con l'esecutivo, avessero chiesto "di avere qualche giorno a disposizione", "la risposta da parte del Presidente della Regione - spiegano - è stata negativa e la Giunta regionale nel pomeriggio stesso ha approvato il tutto".

"Quello che è accaduto - commentano - è un fatto molto grave che deve far riflettere anche perché avviene in un preciso momento storico in cui, sia a livello nazionale che europeo, le relazioni sindacali tornano ad essere uno strumento a favore e non contro di una progettualità innovativa e molto complessa, come può essere la riorganizzazione dell'Ente Regione".