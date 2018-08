Colata detritica in vallone Vertosan

Una colata detritica di circa 20 metri ha interessato un tratto della strada del vallone di Vertosan, nel territorio comunale di Avise. Protezione civile e vigili del fuoco hanno svolto un sopralluogo, anche con l'elicottero. Per il momento risulta esserci soltanto un'auto bloccata nel fango (ma non sepolta), senza persone coinvolte.

"Mi sto recando anch'io sul posto. Dal ristorante in cima al vallone mi sono giunte rassicurazioni sull'assenza di persone coinvolte", spiega il sindaco, Maria Romana Lyabel.