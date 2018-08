Cade da impalcatura, grave un operaio

Un operaio di 48 anni, Giulio Marsala, è stato trasportato con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a La Thuile. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato vari traumi, anche alla testa.



In base a una prima ricostruzione è precipitato per circa tre metri dall'impalcatura di un cantiere. Insieme ad altri colleghi, l'uomo stava lavorando alla ristrutturazione dell'albergo Maison de Neige, lungo la strada statale 26. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della stazione di La Thuile e i tecnici dello Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Usl. La dinamica dell'accaduto è in via di accertamento.