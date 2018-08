Abusi su moglie e figlia, arrestato

Per maltrattamenti in famiglia e violenza i carabinieri hanno arrestato un sessantacinquenne residnete in Valle d'Aosta: è accusato di aver commesso abusi nei confronti della moglie e della figlia minore "in maniera reiterata e continuata". Le indagini sono iniziate a seguito di una segnalazione degli enti pubblici per la tutela della famiglia. Il sessantacinquenne è stato recluso nel carcere di Brissogne mentre i suoi familiari sono stati portati in una località protetta.