Un trentacinquenne di origini sudamericane e residente a Milano è stato morso a una mano da una vipera mentre si trovava a Champoluc, in val d'Ayas. E' stato trasferito in elicottero all'ospedale Parini di Aosta. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Si tratta del terzo caso di persona morsa da vipera solo nell'ultimo mese in Valle d'Aosta.