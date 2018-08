Visita crepaccio novità estate Cervinia

Visitare un crepaccio, ovvero una profonda fenditura che si apre sul ghiacciaio. E' la novità dell'estate a Cervinia, la nota località turistica valdostana.

"L'idea - spiega Lucio Trucco, gestore del rifugio delle Guide di Plateau Rosa - ci è venuta per far conoscere ai tanti turisti che visitano e sciano sul nostro ghiacciaio che cos'è un crepaccio. Vogliamo farli entrare e mostrare loro dall'interno e dal basso le bellezze uniche che solo stando dentro, nella pancia del crepaccio, si possono ammirare. Inoltre l'obiettivo è sensibilizzare alpinisti e semplici escursionisti o sciatori sul pericolo dei crepacci, da come evitare di caderci dentro e quindi quali precauzioni prendere, a cosa fare in caso di accidentale caduta". L'iniziativa è aperta a tutti previa prenotazione telefonica.

Il crepaccio selezionato si trova a pochi metri dal rifugio di Plateau Rosa e scendendo al suo interno si può raggiungere una profondità di circa 20 metri.