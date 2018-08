Europei, argento a squadre per Bertone

Medaglia d'argento a squadre per la pediatra valdostana Catherine Bertone nella maratona ai Campionati Europei di atletica leggera di Berlino. Le azzurre sono salite sul secondo posto del podio - oro alla Bielorussia, bronzo alla Spagna - grazie al sesto posto di Sara Dossena, all'ottavo di Catherine Bertone e al quattordicesimo di Fatna Maraoui. Per regolamento, le medaglie a squadre entrano nel computo del medagliere e quindi la formazione azzurra sale a sei metalli in questa edizione degli Europei con un oro, un argento e quattro bronzi.