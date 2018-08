Pd, dopo polemiche sostegno a Centoz

Il Pd della Valle d'Aosta è "al fianco del Sindaco, dell'Amministrazione comunale e del gruppo comunale PD-PSI nell'ascolto dei cittadini e delle loro esigenze, anche organizzando incontri con le associazioni di categoria, con le associazioni di quartiere e con i cittadini stessi". Lo scrive in una nota il segretario Sara Timpano dopo le polemiche interne riguardanti le nomine dei vertici dell'Aps del Comune di Aosta.



"Ripartiamo dai problemi reali della città, - dichiara Timpano - non ci interessano le nomine e le polemiche sterili, ci interessano i servizi offerti ai cittadini, tanto più che i circoli di Aosta hanno subito apprezzato la volontà di selezionare le persone destinatarie di una nomina nelle partecipate del Comune attraverso un bando pubblico che richiede per la prima volta competenze precise e requisiti così alti".