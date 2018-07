Scontro auto-moto a Verrayes,muore donna

(ANSA) - AOSTA, 31 LUG - Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 26 a Verrayes, in località Champagne. Si sono scontrate un'auto e una moto. Due le persone ferite portate al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta, una delle quali è in gravi condizioni. A bordo dell'auto, oltre a conducente, c'era un passeggero. Sul posto, poco dopo le 20.30, sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, con i carabinieri che si occupano di ricostruire l'accaduto.