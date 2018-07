Aosta, no da 37 aziende a nuovi alberghi

Da 37 aziende ricettive arriva un no all'ipotesi di una modifica urbanistica della 'Porta Sud' di Aosta che preveda la costruzione di nuovi alberghi (ventilata dal gruppo consiliare del M5s e non confermata dalla Giunta Centoz). Le strutture (12 di Aosta, 20 dei Comuni della Plaine e 5 di Pila) hanno sottoscritto un documento inviato al Comune, alla Regione, al Celva e anche allo Studio Mellano di Torino, incaricato dalla Giunta comunale di progettare la variante al Piano regolatore generale per la zona parcheggio funivia per Pila e aree adiacenti.

"È una riflessione articolata, - spiega l'albergatore Luca Ghiorzi, che ha redatto il documento - mi piace definirla una piccola 'battaglia' urbanistica, che fornisce anche suggerimenti. È dettata da uno spirito analitico e critico che in modo razionale ha evidenziato tematiche oggettive".