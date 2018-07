Aps, parcheggio de La Ville è un costo

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - "Ad oggi il parking de La Ville", in via Primo maggio, "è un costo. E' una grande valvola di sfogo, va in qualche modo utilizzato maggiormente". Lo ha detto il presidente di Aps, Guido Grimod, in una conferenza stampa convocata in vista dello scadere del mandato del cda.

Dichiarazioni che si inseriscono nel dibattito sulla riqualificazione della Porta sud del Comune di Aosta: "Oggi - ha specificato - riusciamo a malapena a tenere i costi di gestione, incassiamo appena 2.000 euro al mese. Occorre incentivarne l'uso. Prima o poi bisognerà chiudere il parcheggio della funivia di Pila". La partecipata comunale è "un'azienda sana che ha restituito utili", ha sottolineato. In questo senso, Vittorio Canale, direttore generale, ha ricordato "i 500 mila euro di fondi prelevati da Comune nel 2016, che hanno consentito di sostenere alcune criticità. Ma anche "il significativo aumento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, da 270 mila euro nel 2015 a 740 mila nel 2016 a 850 mila dal 2018".