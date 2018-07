GiocAosta, ludoteca a cielo aperto

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - Per festeggiare il decennale GiocAosta, l'evento dedicato ai giochi in scatola - più di mille a disposizione - en plein air, passa da tre a quattro giorni e conquista nuovi spazi ludici ad Aosta. Per la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 agosto, saranno allestiti oltre 150 tavoli sulla piazza Chanoux, sotto i portici del municipio e, novità, in piazza Narbonne, alla Torre dei Balivi e nell'ex chiesa di San Lorenzo. Il calendario propone, poi, oltre 100 appuntamenti di gioco che si affiancano agli spazi fissi. ''Non avremmo mai pensato di raggiungere questi numeri e per il decimo anno vogliamo una festa gioiosa e colorata'' ha sottolineato Davide Jaccod, presidente di Aosta Iacta Est, ideatrice della kermesse che nel 2017 ha visto 15 mila presenze attive e messo in campo 297 volontari. Per il vicesindaco del capoluogo Antonella Marcoz ''una manifestazione importante per le ricadute a livello turistico''.