Aosta, è scontro sulla 'Porta sud'

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - E' scontro in Consiglio comunale ad Aosta sulle ipotesi di riqualificazione della 'Porta Sud' della città. "Il progetto c'è già da un anno e non ci stiamo a essere presi per i fondelli. Non ci stanno i cittadini e gli artigiani che rischiano di vedere un albergo e un centro commerciale", ha attaccato Loris Sartore (misto di minoranza). "Qui parliamo di fantasmi, il nostro obiettivo principale è l'occupazione del parcheggio pluripiano" di via Primo maggio, ha detto il vicesindaco Antonella Marcoz. Ai "ragionamenti della Pila spa di riqualificare l'area", di proprietà di Vda structure, "se ne sono sommati altri, fatti dalla società Accor e Ibis hotel", ha detto il sindaco Fulvio Centoz. "Quelli dell'Accor dicono che, dati alla mano, ci sono potenzialità turistiche inespresse e hanno manifestato di ipotizzare la costruzione di alberghi in quella zona. Sono andati a parlare negli uffici urbanistici, che hanno evidenziato le problematiche di quella zona, in primis l'accordo di programma che la vincola".