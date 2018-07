Aggravi, mancano dati su casinò

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - La Giunta regionale non ha per ora tutte le informazioni necessarie per decidere se erogare la terza tranche da 6 milioni di euro di finanziamento del piano di ristrutturazione del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent e nemmeno per l'approvazione del bilancio 2017. Lo ha riferito in Consiglio regionale l'assessore al bilancio Stefano Aggravi, rispondendo a una interrogazione di Jean-Claude Daudry (Uvp).

"Ad oggi - ha spiegato - in vista dell'assemblea convocata per venerdì che dovrebbe procedere con l'approvazione del bilancio 2017 non risultano disponibili documenti di bilancio in forma completa e formalizzata secondo le disposizioni di legge".

La stessa relazione trimestrale, trasmessa dalla casa da gioco il 13 luglio scorso, "è stata redatta con dati di bilancio ancora a cuore aperto perché il bilancio doveva essere ancora chiuso", ha detto Aggravi.