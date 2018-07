Casa, 3 milioni per sostegno locazione

Ammonta a 3 milioni di euro, 800 mila euro del previsto, il fondo per finanziare il sostegno alla locazione. Lo ha riferito oggi l'assessore regionale alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica Stefano Borrello, dopo l'approvazione della Giunta. I pagamenti saranno assicurati entro agosto. "Le risorse stanziate prima della variazione di bilancio dello scorso marzo erano di 4 milioni di euro - ha spiegato Borrello - in sede della prossima variazione valuteremo un ulteriore stanziamento".

La giunta di oggi ha anche stabilito di destinare 13,3 milioni di euro per il finanziamento per gli interventi edilizi.

Nel 2017 le domande di mutuo prima casa sono state 209 (158 nel 2016).