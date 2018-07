Auto contro muro a Bard, grave 25enne

(ANSA) - AOSTA, 21 LUG - Un giovane di 25 anni, residente in bassa Valle, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta dopo un incidente accaduto nella notte sulla strada statale 26, a Bard.

Per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava è finita contro un muro.