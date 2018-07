Ferito da masso,risarcito dopo 7 anni

Dopo oltre sette anni dall'incidente che lo ha reso invalido, l'ingegner Michel Chabod è stato risarcito da Regione e Comune di Villeneuve, per un ammontare complessivo di 1 milione 200 mila euro. La notizia è emersa durante il processo in tribunale ad Aosta, con sei imputati, per concorso in disastro colposo, in relazione ai reati di frana e attentato alla sicurezza dei trasporti, e lesioni personali gravissime.



I familiari e Assotrasporti (avvocato Maurizio Riverditi) hanno così revocato la loro costituzione a parte civile e il giudice monocratico Marco Tornatore ha dichiarato estinto il reato di lesioni per il progettista della strada su cui crollò il masso, Luciano David, l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, l'ex sindaco Roberta Quattrocchio e l'ex assessore regionale ai Lavori pubblici Carlo Berthod. Gli altri due imputati, Gabriele Gianni (77) de Anna De Santis (49), di Aosta, proprietario e affittuaria del terreno da cui si staccò il masso, erano già stati condannati dal giudice di pace.



Il processo prosegue quindi per tutti gli imputati solo per il reato di disastro colposo, con la prossima udienza fissata al 29 ottobre per ascoltare alcuni testimoni. La procura (pm Eugenia Menichetti) contesta la mancanza di uno studio geologico preliminare all'allargamento della strada comunale, avvenuto a fine anni '80. L'incidente avvenne il 16 marzo 2011, sulla strada comunale che collega Villeneuve ad Aymavilles.



L'accordo tra le parti è stato perfezionato mentre era pendente il giudizio civile d'appello, dopo che il giudice di primo grado aveva disposto un risarcimento di 1 milione 528 mila euro.