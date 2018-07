Giudice Luca Fadda assegnato ad Aosta

Il magistrato Luca Fadda, già pm ad Aosta negli anni 2000, si appresta a tornare in via Ollietti, ma come giudice. Lo scorso 4 luglio, infatti, il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha provveduto a coprire una serie di posti vacanti in diversi palazzi di giustizia, compreso quello di Aosta. Attualmente Fadda è giudice civile ad Ivrea. Con il suo arrivo si completerà la pianta organica del tribunale del capoluogo regionale, composta, oltre che dal presidente Eugenio Gramola, dai giudici togati Anna Bonfilio, Giuseppe Colazingari, Maurizio D'Abrusco, Paolo De Paola, Davide Paladino (attualmente assegnato a Torino) e Marco Tornatore.