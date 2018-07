Cogne, svuotamento urgente lago glaciale

Un intervento preventivo urgente per lo svuotamento del lago glaciale di Grand Croux, ora completamente riempito, a 2.680 metri di quota, in Valnontey, a Cogne: lo prevede il piano di Regione Valle d'Aosta e Fondazione montagna sicura, a "tutela della pubblica incolumità", che scatterà lunedì 16 luglio, "meteo permettendo".

Nell'estate del 2016 ci fu uno svuotamento improvviso, "in meno di 10 minuti più di 5.000 metri cubi d'acqua sono andati via dal lago", ha spiegato il dirigente regionale Valerio Segor.

Nessuno rimase ferito ma "intervenne l'elicottero, con tanto di megafono, per invitare i turisti ad allontanarsi dalla zona a rischio", ha ricordato il sindaco Franco Allera. Oggi però "il rischio è di portate 10 volte superiori rispetto al 2016, un volume di 70 mila metri cubi d'acqua che provocherebbe danni alle infrastrutture e problemi di incolumità per la vita umana", ha aggiunto Segor.