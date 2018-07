Cade da muretto, grave bambino di 5 anni

Un bambino valdostano di 5 anni e' stato portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta dai suoi genitori, che hanno riferito ai sanitari di una caduta da un muretto. Il piccolo e' cosciente ma e' in condizioni considerate critiche visti i traumi riportati: per questo il 118 della Valle d'Aosta ha attivato il protocollo con il Piemonte, che prevede il trasferimento in elicottero, in questo caso all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.