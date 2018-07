Uv, da Spelgatti scomposte dichiarazioni

"L'Union Valdôtaine ha preso atto, con vivo stupore, delle scomposte ed irrituali dichiarazioni della neo presidente della Regione, Spelgatti pronunciate in quel di Pontida". Lo dichiara in una nota il movimento autonomista. "Madame Spelgatti - prosegue - non ha ancora deposto le argomentazioni forti di una campagna elettorale che è ormai conclusa, lanciandosi in una sequela di affermazioni che, oltre ad esser offensive, sono inappropriate e false". Secondo l'Uv "non si può pretendere troppo da chi ha scelto di fare la sua prima uscita pubblica in un raduno di partito, in Lombardia, dimostrando la sua scarsa considerazione per la Regione che dovrebbe amministrare". "In tale occasione Spelgatti - prosegue l'Uv - ha fatto dichiarazioni che sono irricevibili, non solo per l'Union Valdôtaine e per i suoi Amministratori passati e presenti, ma anche per tutti i Sindaci ed gli eletti Unionisti delle Collettività locali, che hanno operato e operano con attenzione, lungimiranza e fedeltà al mandato loro affidato".