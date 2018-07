Spelgatti, in Giunta ottimo clima

"In questi due giorni effettivi di lavoro abbiamo preso possesso degli uffici e abbiamo iniziato collegialmente in un ottimo clima e questo mi rende estremamente serena". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, durante la conferenza stampa della Giunta alla quale erano presenti tutti gli assessori. "Stiamo effettuando la ricognizione e l'analisi di tutta la struttura amministrativa, dei vari uffici: è un lavoro - ha proseguito Spelgatti - che richiede del tempo, non si possono prendere decisioni in pochi giorni, bisogna capire le criticità degli uffici, mettere in piedi una squadra di dirigenti che possano lavorare nella direzione che noi auspichiamo".