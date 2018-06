Cas cerca personale, 35 nuove assunzioni

Dopo le 127 assunzioni fatte a seguito degli ultimi due Job Day, la Cogne acciai speciali cerca di nuovo personale. A partire da martedì prossimo 3 luglio saranno selezionati 20 operai e 15 manutentori con competenze in ambito di elettromeccanica, automazioni, Plc, oleodinamica e pneumatica. Le candidature potranno essere presentate accedendo al sito www.cogne.com/job. Lo hanno annunciato oggi l'amministratore delegato dell'azienda Monica Pirovano e il responsabile delle risorse umane Pier Maria Minuzzo nel corso di una conferenza stampa di presentazione del primo progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto per 84 ore 21 studenti del Liceo classico e artistico di Aosta e che si conclude oggi.

La nuova selezione di personale (e-Job Day) prevede, dopo la presentazione delle candidature direttamente sulla pagina online, sessioni ristrette d'aula di test attitudinali e tecnici, prima di procedere agli assessment di gruppo e ai colloqui individuali e tecnici.



"L'obiettivo - ha spiegato Pirovano - è reclutare professionalità sempre più qualificate che possano accompagnare adeguatamente la crescita dell'azienda". I precedenti Job Day hanno portato all'assunzione di 127 operatori, di cui il 41% in possesso di diploma, il 17% di laurea, il 33% di qualifica e il 9% con licenza media, ma con un'esperienza lavorativa pregressa. In azienda lavorano attualmente 1079 persone.