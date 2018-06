Salto dell'asta torna in piazza ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 28 GIU - Dopo alcune edizioni interrotte nel 2008, torna ad Aosta 'Asta in piazza', manifestazione omologata dalla Fidal come manifestazione internazionale, che si terrà sabato 14 luglio, nella pizza dell'Arco di Augusto. Alla kermesse sono attesi campioni di primo livello in cerca del lasciapassare per i Campionati europei. L'appuntamento clou sarà quello serale dalle 20.30, ma nel pomeriggio, dalle 14.30, si cimenteranno anche gli atleti più giovani. L'edizione di quest'anno, organizzata dalla società Area Sport in collaborazione con la Fidal e con la società Atletica Calvesi, è patrocinata dal Comune di Aosta. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Fulvio Centoz, l'assessore comunale allo sport Carlo Marzi, il presidente della Fidal Valle d'Aosta Jean Dondeynaz.