Spelgatti, impegno totale governo fare

"Il nostro impegno sarà totale, lo richiedono le circostanze, ce lo richiede il momento, vogliamo essere il governo del fare". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, nel suo discorso di insediamento davanti al Consiglio Valle. "Mi rivolgo a chi non ritiene di appoggiarci, come è stato chiaro durante il dibattito, - ha aggiunto - per alcuni si tratterà di un'opposizione a prescindere, senza se e senza ma, piena di chiusure, prima di tutte mentali, che spiegano forse meglio di altri il perché, isolati nel palazzo, abbiano finito per perderlo".