Finta bomba in stazione, archiviazione

Il pm Carlo Introvigne ha chiesto l'archiviazione del fascicolo relativo all'allarme bomba scattato il 19 aprile scorso nella stazione ferroviaria di Aosta. Nei bagni pubblici era stato trovato un involucro sospetto, confezionato in maniera da sembrare un ordigno, ma senza esplosivo al suo interno. Le impronte digitali rilevate sull'oggetto non combaciano con quelle di alcun pregiudicato a cui siano state rilevate. Se chi ha confezionato il finto ordigno dovesse commettere altri reati e le sue impronte venissero raccolte, la procura di Aosta chiederà la riapertura del procedimento.

Intorno alle 14, scattato l'allarme, i primi due binari erano stati chiusi e l'accesso a una parte della stazione era diventato off limits; sul posto la polizia insieme agli artificieri.