Auto, è Ferrari mania in Valle d'Aosta

Cinque giorni in paradiso, tra visite alle meraviglie della Valle d'Aosta, passeggiate automobilistiche mozzafiato e cene di gala che sembrano dei film: è la 'Cavalcade Ferrari' in corso fino a lunedì prossimo nella regione alpina. Per prendervi parte non 'basta' possedere un bolide di Maranello: essa è riservata agli iscritti nel prestigiosissimo albo d'oro dei 100 top clients della casa automobilistica, proprietari di bolidi spesso personalizzati o prodotti in edizioni limitate. Miliardari 'seguaci' del Cavallino e familiari al seguito provenienti da 30 nazioni: in tutto 250 persone, che fanno base nel lussuosissimo Grand Hotel Billia di Saint-Vincent e si muovono con i loro bolidi in tutta la regione: da Cogne a Courmayeur, da Aosta a La Thuile.

Fittissimo il programma di iniziative: visite ai castelli, salita ai 3.500 metri di Punta Helbronner con la funivia Skyway del Monte Bianco e, ovviamente, prove di guida e sfilate nel centro di Aosta e Saint-Vincent.

Il piatto forte di questa settimana extralusso sono però le cene di gala: questa sera il Billia rivivrà i fasti di altri tempi con un sontuoso banchetto realizzato all'interno di un'ambientazione cinematografica top secret e domani al Teatro romano di Aosta.