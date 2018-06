Forestali proclamano stato agitazione

Giudicando "irricevibile" la proposta di aggiornamento dell'indennità pensionabile formulata dal Comitato regionale per le relazioni sindacali, l'assemblea del Corpo forestale della Valle d'Aosta ha proclamato lo stato di agitazione. Lo comunicano i sindacati Cgil-Fp, Cisl-Fp, Savt-Fp, Uil-Fpl, Conapo e Fialp-Sivder. La richiesta è di adeguare l'indennità a quella delle altre forze di polizia. Le sigle evidenziano anche la necessità "di riconoscere sotto tutti i punti di vista i gradi assegnati agli appartenenti al Corpo Forestale della Valle d'Aosta" e di rivedere la legge regionale "che è non è più in linea con le novità normative-legislative che sono nel frattempo intercorse a livello nazionale".