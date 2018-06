Bullismo, 5 lavori a concorso Sbullònati

(ANSA) - AOSTA, 21 GIU - I giovani combattono il bullismo con la potentissima arma della creatività: sono stati cinque i gruppi che hanno partecipato al bando 'Sbullònati' promosso dal Forum per i giovani valdostani, in collaborazione con l'assessorato regionale alla sanità e politiche sociali. Gli elaborati, perlopiù video, si sono concentrati sul tema del bullismo e in particolare sul modo con cui questo fenomeno si può contrastare. I vincitori sono stati i ragazzi dell'associazione Partecipare Conta con un video nel quale sono stati coinvolti anche ragazzi disabili "spesso vittime privilegiate del bullismo", è stato spiegato. Alla premiazione ha partecipato l'assessore Luigi Bertschy.