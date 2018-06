Maratona ferroviaria fa tappa in Vda

Farà tappa anche ad Aosta la Maratona ferroviaria 2018 organizzata dall'Alleanza per la Mobilità dolce (Amodo), composta da 32 associazioni che si battono per "puntare i riflettori sulla bellezza delle ferrovie italiane e sul loro ruolo strategico nel quadro della mobilità sostenibile, del turismo e della cultura". "Viaggiare sulle ferrovie, incontrare i comitati e le associazioni ambientaliste - spiega Anna Donati, portavoce di Amodo - è il modo più efficace per verificare lo stato di salute delle reti locali per la crescita e lo sviluppo per il futuro".

In Valle d'Aosta l'obiettivo è fare il punto sulla riapertura della linea Aosta-Pré Saint Didier e sugli interventi per ammodernare il sistema dei trasporti regionale.

"E' un problema che grida vergogna - osserva Fabio Protasoni, del comitato Pendolari Stanchi - nonostante la linea abbia una forte potenzialità turistica". Alessandra Piccioni (Legambiente) ha fatto un appello agli eletti per "sbloccare una situazione in stallo".